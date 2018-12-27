СБУ блокировала деятельность агентурной сети российской военной разведки
СБУ установила и обезвредила деятельность агентурной сети российской военной разведки
Оперативники спецслужбы блокировали деятельность агентурной сети российской военной разведки на территории Николаевской области, — сообщает представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк , информирует enovosty.com/news.
20 декабря сотрудники СБУ задержали руководителя агентурной сети российской военной разведки — капитана первого ранга Вооруженных Сил Украины в запасе, который имеет гражданство Российской Федерации.
«Нами установлено, что он был завербован сотрудником ГУ ГШ ВС РФ в городе Севастополь и неоднократно выезжал на территорию аннексированной АР Крым для проведения агентурных встреч», — сообщил Владимир Настюк.
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СБУ установила, что по заданию российской спецслужбы, бывший старший морской офицер и его сообщники осуществляли сбор и передачу информации военного характера с ограниченным доступом по деятельности воинских частей, дислоцирующихся в Очаковском гарнизоне Николаевской области.
Контрразведкой СБУ также была проведена операция по разоблачению еще двух агентурных групп российской военной разведки на территории Харьковского и Одесского регионов.
Продолжаются следственно-оперативные действия.