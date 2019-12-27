Гончарук и Милованов анонсировали отмену трудовых книжек и индексации зарплат в Украине (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Гончарук и Милованов анонсировали отмену трудовых книжек и индексации зарплат в Украине (ВИДЕО) Гончарук и Милованов анонсировали отмену трудовых книжек и индексации зарплат в Украине (ВИДЕО)

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Сегодня, премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге посвящённом итогам заседания Кабинета министров, рассказал, когда украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплат, пенсии и соцпомощи, зачем отменяют трудовые книжки и почему больше не будут индексировать зарплаты.

Алексей Гончарук рассказал об основных новшествах предусмотренных в новом законопроекте о рынке труда, информирует enovosty.com/news.

Так, согласно новому законопроекту планируется отметить использование трудовых книжек при приёме на работу, поскольку государство переходит на электронный учёт трудовой деятельности.

Также премьер министр анонсировал и новый вид наказания для лиц, которые будут осуществлять нелегальную трудовую деятельность, Кабмин предлагает лишать этих граждан материальной помощи и субсидий.

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Коснуться изменения и зарплатных проектов. В частности, отныне: зарплатные, пенсионные и банковские карты для соцвыплат не будут привязаны к конкретному банку, как это было ранее. Теперь каждый вправе выбирать банк для осуществления выплат на своё усмотрение.

«Правительство сняло ограничения относительно перечня банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты. Теперь деньги можно будет получать на карту любого банка, а не только там, где работодатель оформил «зарплатный проект», — заявил Гончарук

Кроме того, Гончарук озвучил ещё одно важное изменение касающиеся зарплат украинцев. Отныне, такого понятия как индексация зарплат не будет. Из закона об индексации доходов исключается пункт о заработной плате, поскольку защита от обесценивания зарплаты будет осуществляться путём повышения минимальной зарплаты, а также регулироваться трудовым соглашением сотрудника и работодателя, — отметил премьер-министр.

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По словам Гончарука, Кабинет министров Украины одобрил и уже направил проект Закона Украины «О труде» на рассмотрение в Верховную Раду Украины .

Сам проект закона небольшой и состоит всего из 10 глав (98 статей).

Вместе с тем, по мнению юристов ГО «Трудовые инициативы, данный проект Закона кардинально меняет логику и баланс сдержек и противовесов в трудовых отношения между работником и работодателем в сторону неконтролируемого увеличения полномочий работодателя.

Согласно с обновленным трудовым законодательством, уверяют эксперты, украинцев ждут: трудовые договоры с нефиксированным рабочим временем; увольнение по одному лишь желанию работодателя; отмена законодательства о профсоюзах; уменьшение времени отдыха.

По мнению экспертов, в целом закон противоречат Конституции Украины, пренебрегает международными стандартами в сфере труда, а также ставят под угрозу соблюдение прав человека.

В свою очередь, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о блокировании выплаты дотаций аграриям в размере 1 млрд грн, сославшись на иск общественного союза «Всеукраинская аграрная рада» (ВАР) к предыдущему правительству.

«Приостановлены выплаты по программам государственной поддержки животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции, аквакультуры, рыбоводства на 730 млн грн и финансовой поддержки развития фермерских хозяйств на сумму 186 млн грн. Средства на эти программы предусмотрены в госбюджете на этот год в полном объеме. Они могли быть выплачены, если бы не поданный в суд иск по признанию противоправными и недействительными нормативно-правовых актов, принятых еще в феврале 2018 года», -заявил министр

Милованов уточнил, что 26 декабря текущего года министерство юстиции подало кассационную жалобу в Верховный суд, отметив, что даже если министерство и пойдёт на мировую с ВАР — это не сможет решить вопрос выплат положительно.