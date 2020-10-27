Даниил Богатырев: «Лукашенко лишился возможности маневрировать»

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В Республике Беларусь продолжаются протесты

С вопросом относительно серьезности ситуации в Беларуси и ее влияния на белорусско-украинские отношения «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу, эксперту Украинского института политики Даниилу Богатыреву, информирует enovosty.com/news.

Даниил Богатырев сообщает, что по сравнению с концом лета, сейчас ситуация в Беларуси стабилизировалась

«Сегодня с уверенностью можно сказать, что Лукашенко удержал власть. Хотя и с условием проведения конституционной реформы в обозримом будущем. Вместе с тем, после инициированной западными державами (в первую очередь — Польшей) попытки госпереворота и её последующего подавления белорусскими властями, Лукашенко лишился возможности маневрировать. Теперь Беларусь окончательно отходит в сферу российского влияния.

Представители украинской власти склонны рассматривать это как однозначный минус. И угрозы (при условии сохранения конфликта на Донбассе) действительно есть. Но вместе с тем, в статусе Беларуси как союзника России, который, не смотря на это, признаёт территориальную целостность Украины, есть и свой плюс. Минск мог бы стать надёжным посредником в условиях сведения украино-российских дипломатических контактов к минимуму при сохранении большого объёма товарооборота.

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Однако, похоже, в вопросе отношения к событиям в Беларуси, украинские власти заняли продиктованную им с Запада позицию осуждения Лукашенко и непризнания его власти. Это — большая ошибка», — сообщает Даниил Богатырев