Руслан Бортник рассказал о влиянии принятия закона о военной полиции на коррупцию в оборонном секторе
Министерство обороны Украины разработало проект закона о военной полиции, который будет направлен на борьбу с коррупцией в оборонном секторе.
Министр обороны Андрей Загороднюк подчеркнул, что необходимо анализировать технические условия, тендеры, отчетность, учет хотя бы просто для того, чтобы снизить риски, информирует enovosty.com/news.
С вопросом относительно влияния принятия данного закона на коррупцию в оборонной сфере “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, директору Украинского института анализа и менеджмента политики Руслану Бортнику
Руслан Бортник сообщает, на сегодня военная полиция уже существует, однако ее функция немножечко другая
«Если Министерство обороны Украины хочет получить еще свой дополнительный антикоррупционный орган и орган по борьбе с экономическими преступлениями в составе Министерства обороны, то это будет уже девятый или даже десятый антикоррупционный орган в Украине.
Читайте: Если будет продолжаться сотрудничество с МВФ, то Украине дефолт не угрожает, - Руслан Бортник
Хотелось бы чтобы эти функции были переданы в руки одной из структур. Ну, максимум, двум. Потому что у нас очень много борцов с коррупцией и структур, которые борются с коррупцией и экономическими преступлениями. Но, к сожалению, самих преступлений и коррупционеров от этого не становится меньше», — сообщает эксперт