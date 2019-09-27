Руслан Бортник рассказал о влиянии принятия закона о военной полиции на коррупцию в оборонном секторе

Главная » Последние новости » Политические новости » Руслан Бортник рассказал о влиянии принятия закона о военной полиции на коррупцию в оборонном секторе Руслан Бортник рассказал о влиянии принятия закона о военной полиции на коррупцию в оборонном секторе

Закрыть Отправить

Министерство обороны Украины разработало проект закона о военной полиции, который будет направлен на борьбу с коррупцией в оборонном секторе.

Министр обороны Андрей Загороднюк подчеркнул, что необходимо анализировать технические условия, тендеры, отчетность, учет хотя бы просто для того, чтобы снизить риски, информирует enovosty.com/news.

С вопросом относительно влияния принятия данного закона на коррупцию в оборонной сфере “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, директору Украинского института анализа и менеджмента политики Руслану Бортнику

Руслан Бортник сообщает, на сегодня военная полиция уже существует, однако ее функция немножечко другая

«Если Министерство обороны Украины хочет получить еще свой дополнительный антикоррупционный орган и орган по борьбе с экономическими преступлениями в составе Министерства обороны, то это будет уже девятый или даже десятый антикоррупционный орган в Украине.

Читайте: Если будет продолжаться сотрудничество с МВФ, то Украине дефолт не угрожает, - Руслан Бортник

Хотелось бы чтобы эти функции были переданы в руки одной из структур. Ну, максимум, двум. Потому что у нас очень много борцов с коррупцией и структур, которые борются с коррупцией и экономическими преступлениями. Но, к сожалению, самих преступлений и коррупционеров от этого не становится меньше», — сообщает эксперт