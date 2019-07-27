Суд остановил переход украинской армии на новую систему питания

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Введение в военных частях ВСУ усовершенствованной системы питания приостановлено судовым решением. В Минобороны же напоминают, что половина украинской армии, согласно данным за июль 2019 года, уже успешно использует новый продуктовый каталог.

Окружной столичный админсуд приостановил приказ Минобороны, согласно которому осуществлялась модернизация сферы питания в украинских воинских частях. Таким образом, военные теперь снова будут получать еду, которая не соответствует современным стандартам, информирует enovosty.com/news.

В пресс-центре Минобороны огорчены судовым решением и готовы его оспаривать. В ведомстве заявили, что теперь под угрозу поставлено улучшение питания воинов ВСУ. Напоминаем, что оно было создано согласно правилам НАТО и развитых мировых стран.

Добавим, что переход на новый тип питания стартовал в ВСУ в 2018 году. Тогда начался процесс расширения продуктов питания: было 30, а стало 400 единиц. Кроме расширения продуктов, произошло и довольно значительное улучшение качества приготовленных блюд.

В июле текущего года 50% воинов ВСУ уже питались согласно каталогу. К концу 2019 года Минобороны планировало полностью завершить переход на новый стиль питания.

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