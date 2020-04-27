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Вместо Финляндии — опять в СССР? Пономарь поделился пугающим прогнозом для Украины

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Политический обозреватель Олег Пономарь на своей странице в facebook поделился итогами года с новой властью для Украины

Политический обозреватель Олег Пономарь утром, 27 апреля, написал о том, что в Украине оформлен разворот на 180 градусов и наша страна обозначила новый вектор — назад на восток, информирует enovosty.com/news.

«Год назад я писал, что в Украине будет осуществляться т.н. «финляндизация». Что это значит?

Это значит, что на высшем государственном уровне будет осуществляться курс на примирение с Россией, на снятие острых идеологических разногласий и раздражителей и тд.

Но на техническом экономическом уровне будет продолжаться либеральная политика, попытки технократических реформ. Можно назвать ту команду (Данилюк, Абромавичус, Гончарук, Милованов, Кухта, Рябошапка и др.) командой от Atlantic Council.

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Очевидно, что после смены правительства и замены Генпрокурора этот проект закончен и даже условный, только декларативный и слабый вектор на Запад свернут. Разворот на 180% окончательно оформлен и вектор обозначен четко — назад и на восток.

Вместо Финляндии — снова СССР», — написал обозреватель.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1350

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