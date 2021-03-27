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Выполнение Минских соглашений ставится под угрозу, — Кравчук

Главная » Последние новости » Политические новости » Выполнение Минских соглашений ставится под угрозу, - Кравчук
 
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала 2021 года происходит увеличение эскалации конфликта на Донбассе. 26 марта погибли четверо украинских военнослужащих.

С просьбой прокомментировать ситуацию на Донбассе в программе “Свобода слова Савика Шустера” обратились к главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу Леониду Кравчуку. Об этом сообщают Экономические Новости.

“Это, в первую очередь, означает, по моему мнению, что выполнение Минских соглашений про всеобъемлющую тишину ставится под угрозу. Было прямое, брутальное нарушение. Использовалось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Более того, использовались снайперы. И таким образом мы имеем реальный факт нарушения всех договоренностей и тех, которые были достигнуты на минской площадке, и на встрече в “нормандском формате”.

Необходима соответствующая реакция. И эта реакция нашей делегации уже состоялась. Наша группа по вопросам безопасности, которая является рабочим органом украинской делегации, письменно обратилась к специальному представителю ОБСЕ в Украине Хайди Грау с предложением срочно провести заседание группы по вопросам безопасности. Уже есть информация, что это может произойти завтра. И после этого можно уже будет говорить про конкретные шаги, которые будут предприняты”, — сказал Леонид Кравчук в эфире программы.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 81

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