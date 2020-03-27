У войны нет карантина: Украинцы повышают потенциал и боевую способность. Впечатляющие ФОТО

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В то время, как украинцы сидят по домам на карантине, украинские военные продолжают тренироваться, повышают свой потенциал и боевую способность.

Принимая необходимые меры, профессионалы своего дела продолжают тренироваться, повышают свой потенциал и боевую способность, так как у войны нет карантина. Об этом на странице в facebook написали в Министерстве обороны Украины, информирует enovosty.com/news.

Один из видов тренировок — «Tactical Driving Exercise» (TDE). Тактическое вождение — это работа водителей в сложной лесисто-болотистой местности. Группы спецназначения комплексно отрабатывают и оттачивают алгоритм своих действий в нештатных ситуациях, двигаясь по пересеченной местности.

Например, при блокировании колонны, засаде противника или прохода через зону химического заражения.

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