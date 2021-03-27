«Подбирайте слова, за них придется отвечать перед Богом», — Зеленский пригрозил политикам, критикующим вакцины

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских политиков прекратить грязную кампанию по дискредитации вакцин от коронавирусной инфекции, которые прибыли в Украину.

Об этом информирует пресс-служба Президента, передают Экономические новости.

Зеленский отметил, что подобная антивакцинальная компания прямо отражается на низких темпах вакцинации населения и, как следствие, на эпидемической ситуации в стране, призвав своих политических визави очень тщательно подбирать слова касающиеся, как качества самих вакцин, так и процесса вакцинации в целом.

«Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому что за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом», — заявил Президент.

Кроме того, Зеленский отметил, в Украину уже прибыло 215 тысяч доз вакцины китайского производителя компании Sinovac Biotech, а законтрактовано у этого производителя практически 2 млн доз.

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Президент подчеркнул, что вакцину Sinovac успешно используют восемнадцать стран мира. Так же, как и вакцину CoviShield, которой успели вакцинировать около 50 млн европейцев.

Вместе с тем Зеленский не стал отрицать, что существуют трудности с поставкой новой партии вакцины CoviShield, поскольку в Индии, которая производит данную вакцину, в связи с тяжелой эпидемической ситуацией, запрещён экспорт вакцин. Президент Зеленский выразил надежду, что Правительство Индии пересмотрит данное решение и Украина получит вакцину в кратчайшие сроки.

Вместе с тем, Президент признал, что главными проблемами на пути массовой вакцинации населения от коронавируса остаются — недостаточное количество вакцины и нежелание подавляющего большинства украинцев вакцинироваться.

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