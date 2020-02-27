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Стало известно о мощном усилении ВСУ

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Вооруженные силы Украины в этом году получат на вооружение ракетный комплекс «Нептун», на это предусмотрены финансы

Сегодня специалисты занимаются разработкой концепции развития отечественной ракетной отрасли. Об этом украинскому изданию рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По словам главы ведомства, ВСУ в этом году усилятся ракетным комплексом «Нептун». На ракетное вооружение будет потрачено на триста миллионов гривен больше, чем годом ранее. Он отметил, что эне «закрытая программа», ракетной программы пока что не существует и ранее не существовало. Сейчас специалисты только прорабатывают этот вопрос. Информацию о закрытии программы министр обороны назвал информационной спекуляцией. , информирует enovosty.com/news.

В частности, сейчас существуют специальные разработки разных видов оружия. В частности, речь идёт об «Ольхе» и «Нептуне», которые не будут остановлены. Уже в этом году предусмотрены финансы для того, чтобы закрыть конструкторские разработки и «Нептуна» и «Ольхи».


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1648

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