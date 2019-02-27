Политолог о скандальном решении КСУ: «Эта отмена временная, наказание догонит виновных»

Главная » Последние новости » Политические новости » Политолог о скандальном решении КСУ: "Эта отмена временная, наказание догонит виновных" Политолог о скандальном решении КСУ: "Эта отмена временная, наказание догонит виновных"

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Коррупционеры в результате все же будут наказаны

Статья УК 368-2, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение, признана КСУ противоречащей презумпции невиновности, закрепленной в Конституции. По информации источника, Конституционный Суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины, так как посчитал, что она противоречит презумпции невиновности, информирует enovosty.com/news.

Пока что эта информация официально не подтверждена, но уже вызвала большой резонанс. Политолог Юлия Пилецкая в эфире украинского телеканала рассказала о том, что считает эту отмену временной. Она убеждена в том, что коррупционеры в Украине в результате будут наказаны, если не сегодня или завтра, то послезавтра:

«Во-первых, пора задуматься о том, что нужно тщательно работать, прописывать законодательство, чтобы не было пробелов и Конституционный суд по формальным процедурными содержательным признакам не мог признавать такие нормы ничтожными. Потому что на самом деле не вызывает сомнений, что незаконное обогащение — это общественное зло и оно должно быть наказано законом. Однозначно то, что недостаточно компетенции у наших парламентариев, у наших разработчиков законодательства. Надо работать над своим мастерством и формулировать тщательнее, чтобы основополагающие принципы и презумпция не были затронуты и не дали оснований обратиться в суд и отменить это. Эта отмена имеет временный характер, потому что за ним так или иначе будет сформулирована норма правильно и наказание догонит нарушителей», — считает политолог.