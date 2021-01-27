Закон о референдуме необходимо аннулировать, — Рудик (ВИДЕО)

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Глава партии «Голос» Кира Рудик рассказала, почему принятый вчера закон о народовластии через всеукраинский референдум необходимо аннулировать и какие угрозы таит данный законопроект для демократических ценностей Украины.

Нардеп отметила, что нынешний вариант закона является крайне опасным прецедентом, поскольку прикрываясь волей народа, власть может инициировать рассмотрение вопросов, которые находятся за пределами компетенции и понимания простых украинцев, информирует enovosty.com/news.

Более того, Рудик убеждена, что предвыборное обещание Зеленского о народовластии,является популистским и противоречит Конституции Украины.

Кроме того, нардеп опасается, что возможны манипуляции и в самих вопросах, которые могут быть вынесены на Всеукраинский референдум.

«Я хочу провести аналогию с Гитлером, который благодаря референдуму оправдывал все свои шаги, поскольку референдум — это такой вопрос, которым можно легко манипулировать. Например, спрашивать украинцев, хотите ли вы мира, и таким образом оправдывать «договорняки» с Россией. Конечно, люди будут отвечать, что хотят мира. Но мы не готовы на мир любой ценой», — отметила Кира Рудик.

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Нардеп убеждена, что только публичное давление и веская аргументация способны приостановить действие этого закона путём принятия соответствующих постановлений, которые уже готовят нардепы представляющие разные фракции Парламента. В случае, если Президент всё-таки подпишет этот закон, Кира Рудик обещает «идти» в Конституционный суд.