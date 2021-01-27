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Тимошенко озвучила пять вопросов для Всеукраинского референдума (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Тимошенко озвучила пять вопросов для Всеукраинского референдума (ВИДЕО)
 
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко готова провести и организовать Всеукраинский референдум и уже подготовила пять вопросов, которые готова вынести на суд украинского общества.

Сегодня, в кулуарах Верховной Рады, Юлия Тимошенко не только посетовала на явные недоработки в законе о народовластии через всеукраинский референдум, но уже анонсировала проведение такого референдума, информирует enovosty.com/news.

На референдум Тимошенко готова вынести пять стратегически важных вопросов, судьбу которых, по мнению нардепа, должен решить украинский народ.

Первый вопрос касается поставки населению украинского газа и атомной электроэнергии с 30% рентабельностью.

Второй вопрос касается продажи земли сельхозназначения.

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Кроме того, Тимошенко предложила украинцам решить, стоит ли продавать предприятия стратегического назначения. А также озвучила два вопроса связанных с легализацией марихуаны и легализацией игорного бизнеса.

Тимошенко отметила, что в принятом вчера законе о референдуме настолько сложны организационные процедуры, что воплотить в жизнь народное волеизъявление путём референдума будет крайне сложно.

«Этот закон по оценкам экспертов настолько бюрократический, что для обычных людей провести референдум за народной инициативой будет крайне сложно, практически невозможно», — отметила Тимошенко.

Но несмотря на все сложности нардеп готова принять активное участие в подготовке референдума, анонсировав свои вопросы, ответы на которые необходимо будет дать украинскому народу в случае, если данный референдум состоится.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 426

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