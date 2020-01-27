«Что-то странное пытаются ввезти в страну»: Нефедов показал ещё один аспект работы таможни

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Вывоз культурной ценностей — это ещё один аспект работы Новой таможни

На своей странице в соцсети Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов показал, как из Украины нелегально вывозят культурные ценности: , информирует enovosty.com/news.

«Вот задержали в пятницу поздно ночью в посылке в Великобританию, которую перевозили в «бусике» из Порубное. Далее работает СБУ — это их юрисдикция. Продукты работы черных археологов особенно часто пытаются вывозить контрабандой. Но бывают и картины. Иногда что-то странное пытаются ввезти в страну — тогда проверяем с международными партнерами, это не кражи или результат работы международных синдикатов по подделке предметов искусства …», — рассказал Макс Нефедов.

Отметим, ранее на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда выявили дорогой внедорожник, который был нашпигован контрабандными сигаретами. Контрабанду, как и Range Rover изъяли сотрудники таможни.

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