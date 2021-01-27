«Буду сотрудничать», Тимошенко прокомментировала переписку с Ермаком (ВИДЕО)

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала переписку с Главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, которая попала в объективы телекамер и впоследствии была обнародована в СМИ.

Тимошенко не стала отрицать свою переписку с Андреем Ермаком. Более того, нардеп заявила, что будет и дальше сотрудничать с любыми чиновниками у власти, чтобы поменять ситуацию и экономический вектор развития страны, информирует enovosty.com/news.

«Я буду прилагать все силы, чтобы чиновников у власти переориентировать, чтобы они работали для страны. Я буду использовать все возможности, чтобы убедить поменять стратегию», — заявила Тимошенко.

На вопрос журналиста, насколько близкие взаимоотношения у Тимошенко и Ермака, Лидер партии «Батьківщина» уклонилась от ответа и покинула брифинг.

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