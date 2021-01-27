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Байден напомнил, что в Америке больше не пудель Путина, — Пономарь

Главная » Последние новости » Политические новости » Байден напомнил, что в Америке больше не пудель Путина, - Пономарь
 
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Байден второй раз поговорил с Генсеком НАТО и заверил союзников, что США вернулись

О четырех главных новостях, связанных с США и новым президентом Джо Байденом, на своей странице в facebook написал политический обозреватель Олег Пономарь: , информирует enovosty.com/news.

Первая новость — это телефонный разговор Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным:

«Байден в одном телефонном разговоре сделал больше, чем Трамп за все 4 года. Байден снова напомнил Путину , что в Америке больше не пудель Путина, а жесткий лидер, который будет твердо отстаивать интересы США и союзников США.

Итак, темы, который Байден поднял во время разговора:

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☑ Отравление Навального.
Поддержка США Украины.
☑ Новый договор СНВ (продление которого поддерживает НАТО).
☑ Взлом русскими The Solar Winds.
☑ Российские награды за убийство солдат США в Афганистане.
☑ Вмешательство РФ в выборы в США 2020 года.
☑ Обращение с мирными демонстрантами в России», — написал Пономарь.

Вторая новость, на которую обратил внимание эксперт, заключается в том, что Джо Байден второй раз поговорил с Генсеком НАТО и заверил союзников, что США вернулись и привержены всем обязательствам.

Третья новость — Сенат утвердил Тони Блинкена на Госсекретаря.

Четвертая — сенаторы США официально приведены к присяге в качестве присяжных заседателей по делу об импичменте бывшего президента Трампа. Судебный процесс начнется 8 февраля.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 688

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