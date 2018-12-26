Зеленский рассказал, кто им управляет

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В большом интервью Дмитрию Гордону Владимир Зеленский рассказал о том, зависит ли он от олигарха Игоря Коломойского

Дмитрий Гордон спросил о том, насколько самостоятельной фигурой является «пешкой Коломойского» и зависим ли он от олигарха:, информирует enovosty.com/news.

«Мне больно это слушать… Я абсолютно независимый человек. Пусть это не в обиду никому, но не родился еще тот, кто мог бы мною управлять. Я управляем только двумя маленькими подростками. Это мои дети. Это абсолютное у нас дома управление. Игорь Валериевич — это партнер по бизнесу. Сегодня это Игорь Валериевич, с ним комфортно вести бизнес…»