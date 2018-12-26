ВСУ: Оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты (ФОТО)

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Генеральный Штаб ВСУ на своей странице в Facebook сообщил о продолжении обстрелов мирных населенных пунктов и отмечает, что боевики намеренно продолжают уничтожать жилые кварталы населенных пунктов, нарушая все нормы международного гуманитарного права.

Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники осуществляют обстрелы мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения, — сообщает Генеральный Штаб ВСУ на своей странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что активные боевые действия российско-оккупационных войск несут угрозы повреждения гражданской инфраструктуры Донбасса.

Так, под интенсивный огонь снова попали жилые дома поселка Южное.

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По оценке наблюдательной группы украинской стороны СЦКК, которая провела фотофиксацию мест обстрела, возгорание зданий началось в результате попадания бронебойно-зажигательных трассирующих снарядов калибром 12,7 мм.

В результате пожара полностью уничтожены два жилых дома местных жителей по адресам: двухэтажный дом по улице Амурской, 18 и одноэтажный — по улице Заречная, 3. К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.

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Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации, осуществляющих обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

Боевики намеренно продолжают уничтожать жилые кварталы населенных пунктов, нарушая все нормы международного гуманитарного права.

Такие действия оккупационной администрации РФ свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня, сознательное невыполнение Минских договоренностей, заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют преднамеренные действия по созданию угроз техногенных катастроф, нежелание поддерживать экологическую безопасность региона и восстанавливать поврежденную гражданскую инфраструктуру Донбасса.