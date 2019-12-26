Россия пустила поезд в аннексированный Крым: В США уже отреагировали

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В Вашингтоне напомнили Кремлю, что Крым — это Украина

США осудили запуск железнодорожного сообщения между материковой частью РФ и аннексированным Крымом по Керченскому мосту. Об этом сегодня заявили в посольстве США в Украине. На официальной странице дипведомства появилась информация о том, что в США, как и в других европейских странах, осудили запуск Российской Федерацией поезда на территорию аннексированного крымского полуострова. В Соединенных Штатах такой шаг посчитали вопиющим неуважением к суверенитету и территориальной целостности Украинского государства, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, в коммюнике в Twitter посольства дипломаты использовали хештэг #КрымЭтоУкраина, напомнив, кому на самом деле принадлежит полуостров.

Напомним, 23 декабря в России заявили о завершении строительства Керченского моста и готовности железнодорожной части переправы, а открывал соединение лично глава Кремля Владимир Путин.