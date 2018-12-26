Папа Римский пожелал обретения мира «возлюбленной Украине»

Главная » Последние новости » Политические новости » Папа Римский пожелал обретения мира "возлюбленной Украине" Папа Римский пожелал обретения мира "возлюбленной Украине"

Закрыть Отправить

В своем ежегодном рождественском послании «Urbi et orbi» («Граду и миру«) Папа Римский пожелал «возлюбленной Украине» обрести продолжительный мир

Папа Римский Франциск использовал свое ежегодное рождественское послание, чтобы выразить свою убежденность в том, что все люди являются частью обширной святой семьи, которая утратила чувство братства, — сообщает Джейсон Хоровитц в издании The New York Times, информирует enovosty.com/news.

Франциск призвал возродить дух братства в тех местах, где происходит военный конфликт, а именно в Украине, «осажденной Сирии», Йемене, Венесуэле, Корейском полуострове.

Папа Римский пожелал облегчения «возлюбленной Украине», стремящейся обрести мир, который никак не может настать. «Только путем обретения мира, уважительного к правам всех наций, страна сможет пережить все страдания и восстановить достойные условия жизни своим гражданам», — говорится в послании.

Также Папа Римский Франциск акцентировал внимание на необходимости привития чувства братства. «Мое желание счастливого Рождества — это желание братства. Братство среди людей каждой нации и культуры. Братство среди людей с разными идеями, но способных уважать и слушать друг друга. Братство среди людей разных религий», — отметил 82-летний понтифик во время своего благословения «Urbi et orbi».

Читайте: Папа Римский Франциск почтил память жертв Голодомора

«Без братства, которым наделил нас Иисус Христос, наши усилия по созданию более справедливого мира терпят неудачу, и даже наши лучшие планы и проекты рискуют оказаться бездушными и пустыми», — сказал Франциск.