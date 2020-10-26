Воздушная сила: Когда Украина закупит эскадрилью истребителей США

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В ближайшее время Украина не сможет позволить себе выпустить собственный мощный боевой самолет

К 2035 году ВСУ может купить эскадрилью истребителей США. Такой информацией с украинским изданием поделился командующий Воздушными силами Украины генерал Сергей Дроздов. Вместе с тем, он отметил, что в скором времени Украина не сможет создать боевой самолёт, так как для этого понадобится не менее десяти миллиардов долларов и около десяти лет. Кроме того, у нашей страны пока что нет необходимой научной базы, достаточного опыта и мощности производства. Потому, по словам Дроздова, в Украине пока невозможно создать многофунцкциональный истребитель, но мы можем выпускать военно-транспортные летательные аппараты, информирует enovosty.com/news.

Главнокомандующий ВСУ рассказал о том, что вместо этого Украина должна закупать авиационную технику у своих зарубежных партнёров. Например, в США. По словам Сергея Дроздова, Украине нужно приобрести единый тип многоцелевого истребителя, который в результате сможет заменить все типы боевой авиации советского образца. Его можно будет использовать как истребитель, штурмовик и бомбардировщик.

В этом вопросе Украина должна позаимствовать опыт Польши, которая недавно начала вести диалог о получении американских самолётов F-35, но на это могут уйти годы. ВСУ в перспективе должны получить эскадрилью истребителей США и поставить её на вооружение бригады тактической авиации Воздушных Сил. Дроздов рассказал о том, что на это нужно подготовка, так как могут возникнуть трудности в ремонтом, техбазой и аэродромно-технического обеспечения. Вместе с тем, по мнению генерала, в Украине не возникнет трудностей с подготовкой лётного персонала.