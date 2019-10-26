Назначен новый руководитель Луганской ОГА

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Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая председателем Луганской областной государственной администрации.

Текст соответствующего указа №767/2019 от 25 октября обнародован сегодня на сайте главы государства, информирует enovosty.com/news.

Другим своим указом №766/2019 президент освободил Виталия Комарницкого от должности председателя Луганской ОГА.

Сергей Гайдай — уроженец Северодонецка, депутат Мукачевского районного совета VII созыва, бывший председатель Мукачевской районной государственной администрации. Он также работал в Обуховской районной государственной администрации и в Киевсовете.