Местные выборы в Украине: украинцы больше не хотят выбирать «новые лица»

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Успех президентских выборов и партии Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду не удалось перенести на местные выборы 25 октября. В крупнейших городах Украины убедительную победу одержали не "новые лица", а действующие мэры и их партии.

По данным опросов избирателей на выходе из избирательных участков, действующие мэры крупнейших городов Украины лидируют в борьбе за свои должности на выборах в воскресенье, 25 октября, с большим отрывом от конкурентов, информирует enovosty.com/news.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, которые были опубликованы в ночь на 26 октября. В частности, в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове действующие мэры опережают своих ближайших конкурентов иногда на десятки процентных пунктов.

По данным экзит-полов уже в первом туре побеждают мэры Геннадий Кернес (Харьков), Владислав Атрошенко(Чернигов), Руслан Марцинкив (Ивано-Франковск), Александр Симчишин (Хмельницкий), Сергей Надал (Тернополь), Сергей Моргунов (Винница).

С большим отрывом лидируют также действующие мэры городов-миллионников Геннадий Труханов (Одесса), Борис Филатов (Днепр), Андрей Садовый (Львов), Александр Сенкевич (Николаев).

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Согласно параллельному подсчету голосов, в первом туре также побеждает мэр столицы Виталий Кличко — он набирает 50,9% голосов киевлян. Согласно результатам экзит-полов, Кличко получил 45,93% (данные студии Савика Шустера) и 47,8% голосов избирателей (данные опроса социологической группы Рейтинг)

Представители партии президента «Слуга народа», а также другие «новые лица», боровшиеся за кресла мэров, не набрали большинства голосов украинцев ни в одном крупном городе страны.

Кандидаты от пропрезидентской партии «Слуга народа» в единичных случаях заняли вторые, а в большистве третьи и еще ниже места. Президент «Центра инновационного консалтинга» КДА «Дмитрий Корнейчук считает, что это является проявлением протеста украинском, которые решили дать бой на местных выборах центральной власти:» Опыт избрания Зеленского и «Слуги народа» 2019 научил людей, под видом нового им подсовывают что-то некомпетентное и ситуация становится еще хуже «, — сказал Корнейчук.

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