«Новый генпрокурор — 100% мой человек»: Зеленский дал пояснения, но украинцев уже не остановить

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Социальный сети остро отреагировали на слова о генеральном прокуроре из стенограммы разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 сентября, объяснил слова из расшифровки разговора с американским коллегой. 25 июля глава Украинского государства назвал Генерального прокурора Руслана Рябошапку «своим человеком» . Владимир Зеленский заявил о том, что Рябошпка даже не хотел занимать этот пост и подчеркнул, что тот действительно является его товарищем: «Мой товарищ, это правда, мой товарищ. Вся моя команда — это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании», информирует enovosty.com/news.

Также, на брифинге в Нью-Йорке после встречи с американским президентом Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил о том, что Руслан Рябощапка хотел работать в Офисе президента, но не хотел занимать кресло Генерального прокурора.

Несмотря на объяснения, в Украине остро восприняли слова о «ручном» Генеральном прокуроре.





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