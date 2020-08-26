Богдан Бондаренко: «Для вступления в ЕС Украина должна реализовать требования Соглашения об ассоциации»

Главная » Последние новости » Политические новости » Богдан Бондаренко: "Для вступления в ЕС Украина должна реализовать требования Соглашения об ассоциации" Богдан Бондаренко: "Для вступления в ЕС Украина должна реализовать требования Соглашения об ассоциации"

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что европейские лидеры должны четко огласить условия для получения Украиной полноправного членства в Европейском Союзе

С вопросом относительно важности четкого оглашения требований Евросоюзом для вступления Украины в ЕС «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту Богдану Бондаренко, информирует enovosty.com/news.

Богдан Бондаренко сообщает, что часть требований уже выписана в Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом и нашей задачей является приведение нашего законодательства к тому правовому полю, которое уже существует в Европейском Союзе

«К правовому полю, которое существует в директивах, регламентах и других законодательных актах. Имплементация этих документов и унификация наших правовых норм с положениями законодательства Европейского Союза. Вторым вопросом является экономический рост, который должен быть. Но этот вопрос действительно, можно сказать, размытый.

Относительно того, должны ли нам предоставлять какие-то дополнительные требования, то сейчас, на мой взгляд, речь идет не об этом. Потому что если мы говорим о вступлении в Европейский Союз, то нашей задачей является реализация Соглашения об ассоциации. В частности, в 2017 году правительство Гройсмана говорило, что Соглашение об евроассоциации реализовано на 50-60%. А организации, которые мониторили этот процесс, говорили о 10-15% реализации тех действий, которые необходимо было выполнить по соглашению. Поэтому на данном этапе, если говорить с политической точки зрения, то, понятно, что президент ждет более конкретных требований. Но на самом деле, если говорить на более приземленном уровне, то вопрос стоит не в том, что нам должны дать какие-то условия, которые необходимо выполнить, а в том, что эти условия уже даны и они находятся в рамках Соглашения об ассоциации», — сообщает Богдан Бондаренко

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