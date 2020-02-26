Трамп принял важное решение против России

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Глава Белого дома решил продлить санкционное давление на Российскую Федерацию

Американский лидер решил продлить санкции против России из-за её агрессии против Украины. Как сообщается на сайте Белого дома, действия РФ и политика российского правительства продолжают подрывать демократические институты и процессы в Украине. Они угрожают украинской стабильности, миру, суверенитету и территориальной целостности, информирует enovosty.com/news.

Санкции, который ранее были введены администрацией бывшего президента Барака Обамы, продлят и они будут действовать и с 6 марта текущего года. Сообщение, которое появилось на санкции Белого дома, опубликуется в Федеральном реестре и будет передано в Конгресс.

Первый раз санкции были введены ещё в 2014 году, и с тех пор каждый год продлевались ещё на двенадцать месяцев и расширялись.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о том, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились, чем вызвал неоднозначную реакцию украинцев.

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