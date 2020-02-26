Тигипко в кресле премьера. Комментарий Зеленского и другие подробности

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Сергей Тигипко может оказаться в кресле премьер-министра. В СМИ сообщили, что этот вопрос решен уже на 99%

Место Алексея Гончаренко в кремле премьер-министра может заменить Сергей Тигипко. Информацией об этом поделились в СМИ, заявив, что этот вопрос уже решен на 99 процентов. Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, что действительно встречался с Тигипко и что сейчас со многими ведутся собеседования. Об этом глава государства сообщил представителям СМИ после форума Age Of Crimea Forum 2020, информирует enovosty.com/news.

Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

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Информация о том, что именно Сергей Тигипко займет должность главы правительства, появилась сразу в некоторых СМИ и вызвала волну обсуждений. Вместе с тем, некоторые источники во власти заявляют о том, что Алексей Гончарук пока что не собирается в отставку и его правительство продолжит работать в ближайшее время.

Справка. Сергей Тигипко — известный бизнесмен, миллионер и бывший министр. Примечательно, что он подпадает под люстрацию и по закону не имеет права занимать высшие должности, так как работал в правительстве Азарова.