Геращенко пояснил, почему Украине нужен закон об импичменте
Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко сегодня, 26 февраля, на заседании Верховной Рады заявила о том, что Партия «Батькивщина» начинает процедуру импичмента президента.
в кулуарах ВРУ народный депутат Антон Геращенко рассказал о своем отношении к закону об импичменте:, информирует enovosty.com/news.
«Украине нужен закон об импичменте. Он предусмотрен прямо Конституцией Украины еще с 1996 году. За 23 года все президенты, и Кучма, и Янукович, и Ющенко и Порошенко не хотели, чтобы была цивилизованная процедура импичмента. Пока его не будет — у нас будут майданы, если народ будет считать, что президент нарушает законы. Нужен прозрачный четкий инструмент отстранения любого президента от власти, если он нарушает законодательства», — прокомментировав намерение голосовать за инициативу.
Кроме того, нардеп высказал свое мнение скандалу вокруг «Евровидения». Он считает, что такие скандалы не украшают нашу страну. Он был против того, чтобы от Украины в Израиль поехали сёстры Опанасюк, но был не против, чтобы MARUV представила Украину, если та откажется от выступления в Российской Федерации.