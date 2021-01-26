Законопроект о народовластии в нынешней редакции — неприемлем, — Рахманин (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос» Сергей Рахманин раскритиковал законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, полагая, что нынешняя его редакция может привести к фатальным последствиям, поскольку документ недоработан и оставляет много лазеек и пробелов, которые позволят недобросовестным политикам принимать или отменять законы прикрываясь волей народа.

Рахманин обратил внимание на ряд норм и положений законопроекта, которые, по его мнению, могут трактоваться по разному, в зависимости от ситуации и персоналий, информирует enovosty.com/news.

«Крайне рискованный раздел, в котором мы закладываем электронное голосование. Это создаёт широкое поле для манипуляций. Когда у нас будет диджитализация обеспечена определенным образом, когда эта система будет апробирована сначала на местных выборах, затем на выборах более высокого уровня, мы ее проанализируем и поймём, какие есть риски и угрозы, насколько эта система эффективна в принципе, только тогда можно принимать какие-то решения. А сейчас, мы на перед закладываем для наивысшей формы демократии — референдума электронное голосование, не апробировав эту систему. Это очень рискованная вещь», — отметил нардеп.

Коме того Сергей Рахманин выразил обеспокоенность тем фактом, что большинство народных избранников не читали этот законопроект и, по сути, не понимают всех рисков и угроз в случае голосования во втором чтении за документ в нынешней его редакции в исторической перспективе.

По словам народного депутата, народовластие — это очень сложный механизм, который необходимо внедрять крайне осторожно, скрупулёзно и детально прописывая все механизмы. В противном случае, любой политик может с успехом манипулировать таким инструментом как референдум, прикрываясь волей народа.

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Нардеп привёл в пример Адольфа Гитлера, который на национальном референдуме провёл в стране ряд судьбоносных решений, которые, по сути, привели к тотальной узурпации власти.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект Президента №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.

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