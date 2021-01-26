Законопроект о народовластии в нынешней редакции — неприемлем, — Рахманин (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

26.01.2021 г.
16:37Ядерное оружие в оккупированном Крыму: военная разведка сделала предупреждение
16:26Законопроект о народовластии в нынешней редакции - неприемлем, - Рахманин (ВИДЕО)
15:30«Как может власть оставлять своих граждан умирать в тюрьме ОРДЛО?» Эксперт назвал Кравчука и Резникова врагами Украины
15:28Дубинского не будут исключать из фракции, - Гетманцев (ВИДЕО)
15:11СБУ должна быть лишена возможности влиять на бизнес, - Железняк (ВИДЕО)
25.01.2021 г.
18:55Блогер объяснил, почему новый глава Пентагона - это оживший кошмар Кремля
17:18Кремль начало серьезно “донбассить”: Путин готовится к "воссоединению" оккупированных территорий, - мнение
Все политические новости

Аналитика

25.01.2021

Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?

Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?
Скандальные президентские выборы в Америке затмили очень важное европейское электоральное событие. Речь идет о парламентских выборах в Германии и об ...
22.01.2021

Конкурентные войны и тарифы на газ: почему украинцы все равно заплатят больше за коммунальные услуги

Конкурентные войны и тарифы на газ: почему украинцы все равно заплатят больше за коммунальные услуги
После того как по всей стране прокатились массовые протесты против роста цен на коммунальные услуги, власти пришлось принять политическое решение снизить ...
16.01.2021

Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей

Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Нынешняя скандальная смена власти в Вашингтоне резко ускорила процессы, которые волнами расходятся по всему миру. Америке прочат чуть ли не социальную ...

Последние новости

26.01.2021 г.
19:45 Кейт Миддлтон внезапно сменила стиль. В чем важное послание герцогини обществу
18:51 Первый уровень опасности: Украинцев предупредили об ухудшении погоды
18:30 Амбре, Лимон, Буржуй и Шанель: Как украинцы называли детей в 2020 году
18:19 Ученые шокировали: Мусор приноситу пользу рекам
17:27 Подальше от котлет: В Украине грядет кулинарная революция
17:00 ВМС Украины получат улучшенные турецкие беспилотники (ФОТО)
16:49 Сыр в мышеловке: Украина лезет в капкан кремлевских шулеров, - мнение
16:40 НАК Нафтогаз - это пиявка на теле общества, которая собирает деньги с украинцев, - Соболев (ВИДЕО)
16:37 Ядерное оружие в оккупированном Крыму: военная разведка сделала предупреждение
16:26 Законопроект о народовластии в нынешней редакции - неприемлем, - Рахманин (ВИДЕО)
16:18 Битва за вакцину: В Канаде пара миллионеров пошла на большую подлость ради прививки
16:10 В Украине появится новый профессиональный праздник
15:49 Мы должны платить тарифы по рыночным ценам, - Гетманцев (ВИДЕО)
15:40 В Сети показали, как выглядел Киев более 100 лет назад: архивные фото
15:32 Одинокий тиран из бункера в окружении врагов: Путин явно оказался в изоляции, - "Злой одессит"
15:30 «Как может власть оставлять своих граждан умирать в тюрьме ОРДЛО?» Эксперт назвал Кравчука и Резникова врагами Украины
15:28 Дубинского не будут исключать из фракции, - Гетманцев (ВИДЕО)
15:20 Врачи дали рекомендации, как быстрее восстановиться после COVID-19.
15:11 СБУ должна быть лишена возможности влиять на бизнес, - Железняк (ВИДЕО)
15:05 Пять этапов: Украинцам раскрыли детальный план вакцинации от коронавируса
14:56 Украинские школьники получат по 100 000 гривен, но при одном условии
14:36 Общество взбудоражил скандал вокруг профессора педуниверситета Драгоманова Бильченко. Все подробности
14:25 Без 1702% годовых: В Украине изменились правила по микрокредитам
14:00 В феврале Украину ждут серьезные погодные качели, - народный синоптик
13:40 Дональд Трамп открыл "офис бывшего президента" и объявил себя защитником США
13:20 В Раде рассмотрят законопроект об отмене бумажных трудовых книжек и новом порядке начисления пенсий
13:00 На дорогах общего пользования заметили новую китайскую самоходную гаубицу
12:59 В Южной Корее разработали новый командирский бронированный автомобиль (ФОТО)
12:30 Ученые назвали ТОП-3 напитков для профилактики коронавируса
12:26 Нацполиция блокировала деятельность мошенника, который похищал средства с банковских карт
12:04 В Китае была замечена новейшая 155-мм САУ (ФОТО)
11:43 В столице на парковке заметили два роскошных авто
11:29 В Британии обнаружили древний храм
11:18 Назван предельный возраст для вакцинации от COVID-19
11:07 Ученые тестируют новое эффективное лекарство от COVID-19
10:54 Арестован российский активист, заковавший себя в колючую проволоку на Арбате
10:39 В Украине презентовали новейший боевой модуль "Воля Д" (ВИДЕО)
10:21 Топ-5 самых надежных седанов
09:58 В Украине зафиксировали первый случай заражения новым опасным вирусом
09:36 Шмыгаль сделал важное заявление по оплате за ЖКХ
09:18 Белый дом обратился к Кремлю с требованием по Навальному
08:56 Названы лучшие авто с высоким клиренсом
08:37 В Карпатах произошло массовое ДТП (ФОТО)
08:18 Байден возобновил ограничения на въезд в США: подробности
08:00 На горнолыжном курорте в Румынии медведь попытался догнать спускающегося лыжника (ВИДЕО)
07:49 На Хмельниччине волки взяли в осаду несколько сел
07:38 В США презентовали вертолет будущего Defiant-X (ВИДЕО)
07:16 Степанов рассказал, какие вакцины от COVID-19 появятся в Украине
06:48 В Украину идет похолодание
06:18 В Амстердаме построили "плавучий район" (ФОТО)
06:02 В США главой Минфина впервые стала женщина
25.01.2021 г.
23:15 Жительница Чернигова приютила бездомного щенка, который оказался волком (ВИДЕО)
23:00 Племянница Трампа заявила, что она готова сменить фамилию, чтобы не вызывать ассоциаций с дядей
22:10 Ученые выявили способ определить COVID-19 по состоянию языка
20:38 Украинцы начали активно скупать счетчики. Как можно сэкономить?
20:22 Известная российская певица пополнила "черный список" СБУ
19:23 Врачи рассказали, кому могут серьезно навредить яблоки
18:55 Блогер объяснил, почему новый глава Пентагона - это оживший кошмар Кремля
18:43 В Украине выступили с важным заявлением о легализации каннабиса
18:02 Новый дом: Уже скоро люди могут переселиться на блуждающий пояс астероидов
Все новости »

Законопроект о народовластии в нынешней редакции — неприемлем, — Рахманин (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Законопроект о народовластии в нынешней редакции - неприемлем, - Рахманин (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Народный депутат от партии «Голос» Сергей Рахманин раскритиковал законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, полагая, что нынешняя его редакция может привести к фатальным последствиям, поскольку документ недоработан и оставляет много лазеек и пробелов, которые позволят недобросовестным политикам принимать или отменять законы прикрываясь волей народа.

Рахманин обратил внимание на ряд норм и положений законопроекта, которые, по его мнению, могут трактоваться по разному, в зависимости от ситуации и персоналий, информирует enovosty.com/news.

«Крайне рискованный раздел, в котором мы закладываем электронное голосование. Это создаёт широкое поле для манипуляций. Когда у нас будет диджитализация обеспечена определенным образом, когда эта система будет апробирована сначала на местных выборах, затем на выборах более высокого уровня, мы ее проанализируем и поймём, какие есть риски и угрозы, насколько эта система эффективна в принципе, только тогда можно принимать какие-то решения. А сейчас, мы на перед закладываем для наивысшей формы демократии — референдума электронное голосование, не апробировав эту систему. Это очень рискованная вещь», — отметил нардеп.

Коме того Сергей Рахманин выразил обеспокоенность тем фактом, что большинство народных избранников не читали этот законопроект и, по сути, не понимают всех рисков и угроз в случае голосования во втором чтении за документ в нынешней его редакции в исторической перспективе.

По словам народного депутата, народовластие — это очень сложный механизм, который необходимо внедрять крайне осторожно, скрупулёзно и детально прописывая все механизмы. В противном случае, любой политик может с успехом манипулировать таким инструментом как референдум, прикрываясь волей народа.

Читайте: Власть "возглавила" блокаду. Каковы причины - Сергей Рахманин

Нардеп привёл в пример Адольфа Гитлера, который на национальном референдуме провёл в стране ряд судьбоносных решений, которые, по сути, привели к тотальной узурпации власти.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект Президента №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня 2020 года.

Читайте: Мы должны платить тарифы по рыночным ценам, - Гетманцев (ВИДЕО)


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 209

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?
Конкурентные войны и тарифы на газ: почему украинцы все равно заплатят больше за коммунальные услуги
Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Все статьи





Читайте также

Мы должны платить тарифы по рыночным ценам, - Гетманцев (ВИДЕО)
 В столице возле комитетов Верховной Рады задержали вооруженного мужчину (ФОТО)
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
 Меньше на медицину, больше - на содержание Президента, Железняк о госбюджете-2021 (ВИДЕО)
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков попал под экономические санкции России
 Госбюджет-2021: выплата долгов, рост расходов и рекордный дефицит главной сметы страны
Под Радой продолжаются протесты, депутатов и журналистов выводят по подземным коридорам (ФОТО, ВИДЕО)
 Дилетантство антитабачного лобби ограничивает легальных производителей, открывая рынок для контрабанды и контрафакта

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Байден взялся за Россию: Пономарь поделился двумя важными новостями (2611)

Украинский язык может стать официальным в ЕС, - Тарас Креминь (2033)

Кремль начало серьезно “донбассить”: Путин готовится к "воссоединению" оккупированных территорий, - мнение (1889)

Украина и Россия могут помириться за один день: Арестович рассказал, кто владеет ключом от мира (1649)

Санкциям быть: Новое правительство США будет наказывать РФ за Украину (1387)

Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии? (1365)

Новая стратегия: Через месяц Украина начнёт возвращать Крым (1330)

Блогер объяснил, почему новый глава Пентагона - это оживший кошмар Кремля (1196)

Владимир Воля рассказал о влиянии летального оборонного вооружения на урегулирование конфликта на Донбассе (1187)

"Поддержка будет всесторонней": США могут предоставить Украине летальное оружие, - Пионтковский (1167)

Армия

Станция радиотехнической разведки «Кольчуга»
Боевая разведывательная машина Serval AGF (Германия)
Зенитное орудие Oerlikon GDF-005 (Швейцария)
Зенитно-ракетный комплекс Туре 93 SAM (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Лукаш
Елена
Стець
Юрий
Нищук
Евгений
Трамп
Дональд
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Комната для грязи, танцевальный коврик и шест для шаурмы: Россия "взорвалась" мемами о дворце Путина (16347)

Курйоз: турист з Аргентини, який приїхав до України, два дні шукав в квартирі кран, щоб помити руки (ВІДЕО) (11951)

Трудно узнать: Тимошенко после длительного отсутствия удивила новым образом (ФОТО) (11547)





Купить подарки


работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Мотор Сич

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 