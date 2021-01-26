Дубинского не будут исключать из фракции, — Гетманцев (ВИДЕО)

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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев опроверг информацию о том, что фракция «Слуга народа» планирует рассмотрение вопроса об исключении Александра Дубинского из своих рядов.

Более того, нардеп не видит оснований и веского повода исключать коллегу по парламенту из фракции, информирует enovosty.com/news.

Гетманцев полагает, что информация о наложенных санкциях на депутата Дубинского не является веским поводом для подобного решения.

Гетманцев предположил, что если правоохранительные органы найдут в действиях Дубинского серьезные правонарушения, тогда есть все шансы не только исключить нардепа из рядов фракции, но и лишить мандата.

«Да они есть (санкции — прим. ред.), и с этим надо жить. Я убеждён, что правоохранительные органы нашей страны предпримут все меры относительно установления наличия или отсутствия в действиях Александра Дубинского состава преступления», — отметил нардеп.

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