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На выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко — экзит-пол

Главная » Последние новости » Политические новости » На выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко - экзит-пол
 
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В воскресенье, 25 октября, объявлены результаты экзит-пола выборов мэра Киева и депутатов городского совета

На выборах мэра с большим отрывом побеждает действующий глава столицы Виталий Кличко, информирует enovosty.com/news.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала «Украина 24» и программы «Свобода слова Савика Шустера».

В частности, согласно данным экзит-пола, тройка лидеров в Киеве:

Виталий Кличко 45,9%,
Александр Попов — 9,6%.
Алексей Кучеренко — 8,53%

Читайте: МВД: За селфи в избирательной кабинке можно сесть в тюрьму

На выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко — экзит-пол

Согласно данным социологической группы Рейтинг, Виталий Кличко набирает 47,8% голосов киевлян, на втором месте Алексендр Попов 8,6%, на третьем Сергей Притула 8,3%, у Ирины Верещук 8,0%. Таким образом, скорее всего состояится второй тур выборов. Учитывая практически одинаковое количество голосов у Попова, Верещук и Притулы до подсчета голосов неизвестнго, кто именно будет соперником Виталия Кличко во втором туре.

На выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко — экзит-пол

На выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко — экзит-пол

Таким образом, в Киевсовет проходят:

Партия «УДАР» — 21,3 % голосов,

«Европейская солидарность» — 18%,

«Слуга народа», — 9,5 %,

«Голос» , — 7,2%,

Единство — 6,8%

ОПЗЖ — 6,7%

Батькивщина — 6,6%

Отметим, на должность главы Киевского горсовета баллотировались действующий мэр Виталий Кличко от партии «УДАР», шоумен Сергей Притула от «Голоса», нардеп Ирина Верещук от «Слуги народа», Андрей Пальчевский от «Победа Пальчевского», Александр Попов от «ОПЗЖ», Алексей Кучеренко от «Батькивщины».

За места в столичном городском совете борются 24 партии. В частности, «УДАР», «Голос», «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «ОПЗЖ».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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