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Русскоязычный боевой ястреб: Почему назначение нового посла США в Украине — важнейшее событие

Главная » Последние новости » Политические новости » Русскоязычный боевой ястреб: Почему назначение нового посла США в Украине - важнейшее событие
 
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Генерал Кит Дейтон всё ближе к должности посла США в Украине, но есть большое количество тех, кто может быть против этого назначения

Известного генерала Кита Дейтона несколько дней назад на должность посла США в Украине утвердил комитет по иностранным делам Сената. Это является предпоследним шагом перед его официальным утверждением в этом дипломатическом статусе. Точку в этом вопросе поставит верхняя палата Конгресса, но так как большинство в ней имеют республиканцы. Хотя демократы также не против такого кадрового решения. В этом вопросе важен тот факт, что 71-летний генерал является кадровым военным, к тому же — с уклоном в российское направление, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, по мнению известного блогера Alexander Kovalenko, этому назначению будут противиться:

«Отличительная черта (Кита Дейтона) – врожденная, на глубинном уровне ДНК, русофобия.

В России намерены этому назначению всячески поднас*ать, как через крыс в Вашингтоне, так и через свои информационные площадки. Что настораживает более всего, у нас в Украине есть политические силы так же испытывающие соблазн принять в этом ИПСО участие в своих корыстных целях.

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В общем, вангую, что назначение генерала Кита Дейтона бомбанёт очень много калоотстойников», — довольно остро высказался блогер.

Что известно о возможном после?

Русскоязычный боевой ястреб: Почему назначение нового посла США в Украине — важнейшее событие

Кит Дейтон в 1999 году возле здания МИД РФ

Кит Дейтон служил отдал военному делу сорок лет карьеры. В частности, он служил военным атташе в РФ, из-за чего свободно владеет русским языком. Будущий посол в своё время занимал высокие посты в Объединенном комитете начальников штабов и штабе армии при Пентагоне. В частности, он занимал пост директора по оперативным вопросам разведывательного управления минобороны США.

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В 2018 году бывший министр обороны Джеймс Мэттис назначил Кита Дейтона на должность старшего советника США по обороне в Украине.

Что говорят о Дейтоне?

Кит Дейтон — очень авторитетный человек. Бывшие послы США в Украине считают, что это очень важное кадровое решение для Украины. В частности, экс-посол США в Украине Уильям Тейлор называет Дейтона «военным профессионалом», который не имеет партийной принадлежности. Он считает, что проблем с утверждением кандидатуры Дейтона в Сенате не должно быть, поскольку таких военных, как он, очень уважают. В свою очередь, Джон Хербст считает, что Дейтон будет сильным послом. «Нам нужен посол, потому что это посылает четкий сигнал: США заинтересованы в Украине», — заявил он Голосу Америки.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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