Украина меняет правила пересечения границы. Что и для кого изменится?

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Украина может на тридцать дней закрыть границу для людей, проживающих в "красных" странах с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом

В Украине намерены запретить иностранцам из «красной зоны» въезжать на территорию страны на протяжении тридцати дней. Об этом говорится на сайте Президента. Во время селекторного совещания, которое проводилось сегодня, 25 августа, обсудили правила пересечения границы для жителей разных стран, информирует enovosty.com/news.

Сейчас правительство разрабатывает специальный регламент. В частности, решено, что запрет на пересечение границы не будет распространятся на представителей гуманитарных миссий и транзитный транспорт. Кроме того, несмотря на ситуацию с коронавирусом, в Украине решили сделать исключение для жителей Беларуси. Ввиду напряженной ситуации в соседней стране, президент Украины Владимир Зеленский решил облегчить белорусам въезд на территорию нашей страны. Также, по просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

Отметим, как ранее сообщили «Экономические Новости», на этом же совещании было принято решение продлить карантин до первого ноября.