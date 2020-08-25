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Как Кремль раздувает огонь в Европе. Украина и Беларусь на передовой. Интервью с Романом Бессмертным (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Как Кремль раздувает огонь в Европе. Украина и Беларусь на передовой. Интервью с Романом Бессмертным (ВИДЕО)
 
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В интервью «Экономическим новостям» Роман Бессмертный рассказал, почему Украине необходимо прекратить разговоры о реинтеграции Донбасса.

Он также прокомментировал, почему обещания Президента Украины Владимира Зеленского Кремлю о предоставлении особого статуса и выборов в ОРДЛО не могут быть выполнены, какие принципы международного права нарушит Украины в случае проведении переговоров с террористами на Донбассе как того хочет Кравчук и Фокин, почему Ермак сейчас находится в патовой ситуации и дискредитирует Президента, почему встреча советников Нормандской четверки проиграна Украиной и по сути и по содержанию, почему Украина шаг за шагом проигрывает России за столом переговоров, зачем нужен Путину Лукашенко, чем завершатся протесты в Беларуси, от кого будет зависеть установление новой демаркационной линии Керзона, а также какую цену за этот выбор вынуждена будет заплатить Украина, информирует enovosty.com/news.

Об этом и многом другом мы поговорили с украинским политиком, дипломатом, одним из авторов Конституции Украины Романом Бессмертным. (чтобы посмотреть тизер к интервью, которое выйдет завтра, доскрольте страницу до конца).

Роман Бессмертный — в украинской политике с середины 1990-х годов. Он был депутатом нескольких созывов парламента и руководителем фракции «Наша Украина». В 2010 — 2011 гг. работал послом Украины в Беларуси. Петр Порошенко и Владимир Зеленский назначали его делегатом в политическую подгруппу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, однако впоследствии исключали из-за критики шагов власти.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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