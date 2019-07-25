Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва

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В новый состав парламента прошли лишь 82 старых депутатов. С остальными предстоит знакомиться

Центральная избирательная комиссия уже практически подсчитала голоса украинцев, потому особых сюрпризов уже не ожидается. На сегодня уже можно сложить дважды два и понять, каким будет парламент девятого созыва. Примечательно, что состав Рады обновится на рекордных 80,4 процента и станет моложе сразу на 7,4 года.На сей раз Украина решила не делать ставку на опыт и дала второй шанс только 82 народным депутатам старого созыва. Такое обновление стало максимальным за двадцать лет! , информирует enovosty.com/news.

За бортом остались десятки известных политиков, которые из года в года были у власти. В частности, сюрпризом стало то, что в Раде уже не будет главного радикала Олега Ляшко и братьев Добкиных. Больше мы не будем следить за политической деятельностью многих бывших регионалов и за влиятельными людьми из окружения бывшего президента Петра Порошенко.

Еще одна особенность будущего созыва парламента в сильном омоложении и в большом количеством женщин у руля. В частности, в ВРУ будет семнадцать нардепов в возрасте от 21 до 30 лет, а на каждом пятом кресле будет сидеть народная избранница.

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Что касается образования, здесь ситуация также интересная. 411 человек получил высшее образование, 9 человек идут со средним специальным образованием, еще четверо — со средним общим образованием. Тридцать будущих депутатов до этого были официально безработными.