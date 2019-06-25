Зибров угодил в громкий скандал, поддержав одиозного луганского сепаратиста (ФОТО)

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К народному артисту Украины Павлу Зиброву обратились разгневанные ветераны АТО

Народный артист Украины Павло Зибров поддержал скандального сепаратиста, бывшего нардепа-регионала Владимира Струка. На своей странице в Instagram Струк запостил фото, где изображен вместе с Зибровым. На это обратили внимание разгневанные украинцы. В частности, об этом на странице в facebook написал известный украинский журналист Денис Казанский.

«Справа на фото народный артист Украины, певец Павло Зибров. А слева — луганский сепаратист Владимир Струк, который вместе с Болотовым и Царевым организовывал незаконный референдум по отделению Луганской области, призывал к насилию, помогал создавать вооруженные отряды боевиков ЛНР, информирует enovosty.com/news.

Вообще артист Зибров настоящий патриот. Поет украинские песни, носит вышиванку. Но когда платит подонок и предатель, которому нужно попасть в парламент, артист Зибров не может отказать. Вышиванка вышиванкой, а 20 баксов — это всегда 20 баксов.

Не будь, как Павло Зибров»:

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Кроме того, ситуация с Зибровым сильно возмутила ветеранов АТО Луганской области. В частности, боец батальона «Айдар» Юрий Куличенко обратился к народному артисту, написав о том, что именно сепаратист Струк стал одним из организаторов фейкового референдума по отсоединению Луганской области от Украины:

«Не разочаровывает нас, воинов за независимость Украины! Потому следующий разговор будет без патетики и дифирамбов. А певцам мы всегда рады — в окопах вас встретят радушно, бурными аплодисментами и переполненными площадками! Патриотам всегда здесь рады, а сепаратистам и их пособникам — не место! Ну, вы поняли, народный артист!»- написал Юрий Куличенко.