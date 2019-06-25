Возвращение России в ПАСЕ: Москва сделала это весьма цинично,- эксперт

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Возвращение России в ПАСЕ, к сожалению, может ознаменовать целый этап возобновления имиджа РФ как предсказуемого и цивилизованного государства.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические новости» высказал политический эксперт Евгений Магда.

«Россия сумела навязать свою волю части европейского политического истеблишмента, сделала это весьма цинично. Кремль подталкивает европейцев к возвращению к business as usual по всем возможным направлениям»,- подчеркнул он, информирует enovosty.com/news.

Эксперт считает, что Украина в этой ситуации должна не только критиковать ПАСЕ и ряд европейских стран, но и раз за разом подчеркивать свое значение для безопасности континента, приверженность европейским ценностям, способность работать по правилам.

«Для этого необходимо сформулировать национальные интересы и сделать их понятными как можно большему количеству наших граждан»,- резюмировал Магда.

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