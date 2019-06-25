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Странная реклама Гриценко «взорвала» Сеть (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Странная реклама Гриценко "взорвала" Сеть (ВИДЕО)
 
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Украинские политики продолжают предвыборную гонку

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко показал украинцам рекламный ролик, где он помогает президенту Владимиру Зеленскому выиграть в шахматы у президента Российской Федерации Владимира Путина. На видео актеры, которые напоминают Зеленского и Путина, играют в шахматы, а кандидат Гриценко помогает украинцу сделать правильный ход. Такая, довольно странная реклама вызвала обсуждения в Сети, информирует enovosty.com/news.

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«Аталоній чи то потролив Зеленського, чи ліг під нього»?, «Падажите, а как развивалась история после того, как Peace Duke опрокинул шахматные фигуры, есть ощущение легкой недосказанности, Путин таки умер со смеху?»,

Некоторые юзеры назвали такой ролик косплеем на сцену из известного фильма:

Странная реклама Гриценко «взорвала» Сеть (ВИДЕО)

Некоторые пользователи, напритив, оценили креатив: «Нормальний ролик, ви просто звикли до стандартів, а це поза стандартами», «Норм ролик. Просто и со вкусом. Но вряд ли пипл схавает. Я вообще не вижу смысла в традиционной рекламе — борды, видеоролики на тв. Публикации в газетах — да, ютьюб каналы — да, интаграм — да, если самостоятельно ведет. ФБ — да, но тут скорее фан-клуб можно собрать, чем агитацию провести».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 44

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