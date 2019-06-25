Гройсман о решении ПАСЕ: «Реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права»
Украинцы шокированы решением ПАСЕ вернуть российскую делегацию
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в facebook остро прокомментировал решение ПАСЕ снять санкции с российской делегации и считает это реваншем агрессора:, информирует enovosty.com/news.
«Возвращение российской делегации в ПАСЕ — это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права. Десятки тысяч смертей и сотни тысяч поломанных жизней на Донбассе, незаконная аннексия Крыма — это нельзя забыть ради временных договоренностей. Компромисс быть не может», — написал на странице в социальной сети глава правительства.
Отметим, в свою очередь, и.о. главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова заявила о том, что после возвращения полномочий делегации Российсакой Федерации в ПАСЕ украинская делегация может временно остановить участие в ассамблее. Также, Ионова считает такое решение самоубийством ПАСЕ и началом распада.