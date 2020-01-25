«Покажите на карте»: Госсекретарь США устроил истерику из-за вопроса про Украину

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У госсекретаря США вызвали сильное раздражение вопросы об Украине

Госсекретарь США Майкл Помпео после интервью сильно вышел из себя и даже заставил журналистку показать, где на карте находится Украина. Об этом рассказала ведущая радио NPR Мэри Луиза Келли. Именно на этом радио и состоялся разговор с главой администрации Дональда Трампа, информирует enovosty.com/news.

Журналистка рассказала весьма странную историю о том, как ей довелось общаться с госсекретарём. После того, как интервью было записано, он встретился с ведущей и устроил настоящую истерику. Негодование чиновника вызвали вопросы о ситуации с Украиной. Помпео начал спрашивать, знает ли журналистка, где находится эта страна и реально ли она думает, что американцев волнует судьба украинцев? После этого он попросил Мэри Луизу Келли показать на контурной карте, где именно находится Украина. Для этого помощниками были принесены карты. Ведущая показала Украину, после чего Помпео отложил карту.

А вот во время самого интервью госсекретарь Помпео заявил о том, что горд тем, как нынешняя администрация главы Белого дома помогает Украине. Он заявил о том, что администрация Трампа дала украинцам возможность защищать себя. Якобы экс-президент Барак Обама только давал украинцам сухпайки в то время, как у Трампа отправили мощное оружие Javelin. Кроме того, Помпео в интервью заявил о том, что предшественники ничего не сделали для того, чтобы искоренить коррупцию в Украине, а новая администрация сейчас работает над этим и намерена продолжать двигаться в этом направлении.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что Майк Помпео вскоре должен прибыть в Киев с визитом.

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