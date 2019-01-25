Контрразведчики СБУ обезвредили боевика террористической организации «ЛНР»

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СБУ разоблачила боевика террористической организации «ЛНР», который сопровождал транспортные средства, перевозившие с временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей незаконные грузы

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове боевика террористической организации «ЛНР», — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра в октябре 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе так называемой «добровольной народной дружины МВД ЛНР «Ночные волки» он выполнял задание террористов по охране и обслуживанию тяжелой бронированной техники и артиллерии.

Также злоумышленник сопровождал транспортные средства боевиков, перевозивших с временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей незаконные грузы, в том числе контрабандные товары.

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Следователями Управления СБУ в Харьковской области относительно фигуранта дела начато уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились под процессуальным руководством прокуратуры.