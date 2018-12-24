Reuters: США выделяют дополнительную финансовую помощь Украине

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Государственный департамент США сообщил, что США предоставят Украине дополнительную финансовую помощь для поддержки ВМС Украины в борьбе с российской агрессией

Государственный департамент США сообщил о том, что США предоставят Украине дополнительную финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов для поддержки украинского военно-морского флота в противостоянии российской агрессии, — сообщает Александра Алпер в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Соединенные Штаты призывают Россию немедленно вернуть захваченные суда и задержанных украинских моряков, открыть Керченский пролив и Азовское море для судов и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», — сообщили в Госдепартаменте США.

Ранее Литва и Великобритания также увеличили помощь Украине в сфере безопасности после российской агрессии в Керченском проливе.

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Напомним, Россия открыла огонь по украинским кораблям, затем захватила их и украинских моряков возле аннексированного Крыма.

Этот инцидент побудил президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Аргентине, чтобы показать неодобрение Вашингтоном поведения России в Керченском проливе.