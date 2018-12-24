Кабмин запускает бесплатные медицинские обследования, — Гройсман

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Кабмин планирует запустить программу бесплатной медицинской диагностики, в которую будет входить 54 обследования

С июля 2019 Кабмин планирует запустить программу бесплатной медицинской диагностики. По направлению своего врача можно будет бесплатно пройти 54 обследования, — сообщает премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей страничке в Facebook , информирует enovosty.com/news.

Согласно новой программе Кабмина, бесплатно можно будет пройти следующие обследования:

— 12 новых анализов — дополнительно до 8 базовых, которые уже оплачивает НСЗУ;

&lass="tag" href="https://enovosty.com/person/full/688-grojsman-vladimir" target="_blank" style="color: #336699;">Гройсманаммографию и 5 видов рентгена;

— Эхокардиографию, мониторинг ЭКГ и 2 вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы;

— 6 видов УЗИ: желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы;

— 4 вида биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез;

— Удаление новообразований;

— Эндоскопические исследования и операции одного дня.

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