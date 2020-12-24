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Африканский поход Путина: зачем Кремлю война в Африке

Главная » Последние новости » Политические новости » Африканский поход Путина: зачем Кремлю война в Африке
 
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Российский МИД подтвердил отправку трехсот «военных инструкторов» в Центральноафриканскую Республику.

Президент ЦАР Туадера выступает с речью на предвыборном митинге в Банги (Фото: André Bâ / Xinhua / AP), информирует enovosty.com/news.

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) в связи с приближающимися президентскими выборами обострилось противостояние между официальным правительством во главе с президентом Фостеном-Арканжем Туадерой, который баллотируется на второй президентский срок, и вооруженными оппозиционными группировками.

В частности, во вторник повстанцы захватили Бамбари — четвертый по величине город в стране, расположенный в 380 км к северо-востоку от столицы Банги. В среду днем правительство страны восстановило контроль над Бамбари.

По данным агентства AFP, во главе повстанцев, представляющих несколько разных группировок, стоит организация «Объединение за мир в Центральной Африке» (UPC). Их ставка находится в городе Боссембеле, от которого до Банги около 100 км. Там же расположены основные силы повстанцев, которые намерены перерезать пути снабжения столицы и при необходимости блокировать сам город.

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Туадера получил российский инструктаж

Направление в ЦАР российских военных в понедельник подтвердил представитель правительства ЦАР Максим Казагию. В интервью Le Figaro он заявил, что Россия перебросила несколько сотен военных, а также снаряжение.

По меркам больших государств «300 инструкторов» — это капля в море. Но в ЦАР своя собственная система военных «мер и весов». 300 военных спецов ( на самом деле их больше: в сообщении российского МИДа об их отправке содержится многозначительное слово «дополнительно») — это серьезная боевая сила. Как и в Сирии пять лет тому назад, Россия приняла себя в ЦАР роль вершителя судеб этой страны и «спасителя» местного президента от свержения. У президента РФ Владимира Путина появился свой собственный африканский поход, пишет МК.

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Центральноафриканская Республика — бывшая колония Франции. В течении многих десятилетий роль неформального «опекуна» ЦАР выполняла Франция.

Зачем Москве потребовалось отбирать у Парижа эту «почетную обязанность»? Ответ является самоочевидным. Центральноафриканская Республика — одна из стран, которые по факту очень бедны, а теоретически очень богаты. В рейтинге Международного валютного фонда по объему ВВП на душу населения ЦАР с показателем 985 долларов занимает 186-е место. Для того, чтобы эти цифры стали более понятными: всего в этом рейтинге 188 позиций. Хуже, чем в ЦАР дела обстоят только в Южном Судане и в другой африканской республике Бурунди.

Но при этом в недрах Центральноафриканской Республики скрыты воистину сказочные сокровища: алмазы, золото, уран и много других полезных ископаемых. Одной из редких разновидностей минералов по праву считается карбонадо (черный алмаз). Самый крупный черный алмаз был найден именно на территории ЦАР. Не слишком афишируемая, но очень важная особенность современной международной жизни — стремление разных государств мира занять ведущие позиции в добыче и распределении этих богатств.

Особенно больших успехов в этом плане добился Китай — страна, которая во многих государствах Африки выступает в роли политического и экономического «серого кардинала». Желание России тоже поучаствовать в разделе этого «пирога» понятно и логично. У Пекина есть возможность залить африканские страны деньгами с тем, чтобы впоследствии выкачать оттуда еще более значительное количество денег и ресурсов.

У России такой возможности нет. Зато у Кремля есть готовность использовать своих военных. В Центральноафриканской Республике это сейчас очень весомое «конкурентное преимущество». Страна охвачена боевыми действиями. Нынешнего президента Туадеру пытаются свернуть повстанцы во главе с бывшим президентом Бозизе. И расклад сил в схватке таков, что если в конфликт не вмешается новый участник извне, то нынешний президент тоже очень быстро станет бывшим.

Такой новый внешний участник быстро нашелся в лице Москвы.

Помимо официальных военных, Россия направляет в страны Африки своих наемником из различных ЧВК, в частности, ЧВК Вагнера. По данным СМИ, российские ЧВК действуют в шестнадцати странах Африки.

Напомним, в конце июля 2018 года в окрестностях города Сибю в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые приехали в страну снимать фильм о российских военных и ЧВК Вагнера, о присутствии которой в республике сообщали французские и российские СМИ. Доподлинные обстоятельства их убийства так и не были установлены.

Путин встречался с нынешним президентом ЦАР Туадерой дважды — в мае 2018 года в Санкт-Петербурге и в октябре 2019 года на полях саммита «Россия — Африка». В ходе последней встречи Путин заявлял о готовности Москвы помочь властям ЦАР стабилизировать обстановку и ее заинтересованности в экономическом партнерстве, пишет РБК.

СМИ неоднократно писали и об интересах российского крупного бизнеса в ЦАР. Французская Le Monde и российское издание The Bell сообщали, что у российского бизнесмена Евгения Пригожина есть интерес к месторождениям золота в стране. Le Monde также утверждала, что Пригожин был вовлечен в мирные переговоры между властями ЦАР и повстанцами.

В апреле 2019 года РБК сообщал, что связанная с Пригожиным компания Lobaye Invest получила разрешение на разработку месторождений алмазов и золота в городах ЦАР Бангасу, Уадда, Бриа и Сам-Уанджа. Согласно документу Министерства финансов ЦАР, Lobaye Invest получила право на разведку золота и алмазов на общей площади 4 кв. км — по 1 кв. км на каждом из четырех участков. Контракт подписан на три года с возможностью продления. В качестве генерального директора Lobaye Invest в документе указан Евгений Ходотов. По данным «Новой газеты», это бывший глава компании ООО «М-Финанс», которая также связана с Пригожиным. The Bell писало, что Ходотов — выходец из силовых структур Санкт-Петербурга.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом и другом Путина Евгением Пригожиным. Считается, что его сотрудники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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