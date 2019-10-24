НАТО предоставляет Украине такую поддержку, которую не предоставлял еще никому, — Игорь Чаленко

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Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что альянс находится в процессе расширения поддержки Украины.

С вопросом относительно влияния расширения поддержки НАТО на ситуацию на востоке страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, главе Центра анализа и стратегий Игорю Чаленко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Чаленко сообщает, что если говорить о странах, которые не входят в состав блока, то Украина является главным партнером НАТО

«Сегодня НАТО предоставляет Украине такую поддержку, которую альянс не предоставлял еще никому. Однако не стоит связывать напрямую расширение поддержки НАТО и решение вопроса на Донбассе. Скорее это вопрос приведения украинской армии к стандартам НАТО. Это то, к чему мы стремимся и то, что постепенно делается в течении многих лет.

Тем более после того, как курс на членство в НАТО был закреплен в Конституции Украины данное решение Столтенберга показывает, что НАТО также хочет сближения с Украиной. Но в то же время говорить о реальном членстве страны в краткосрочной перспективе пока не приходится. То есть расширение сотрудничества на данный момент проявляется в приведении нашей армии к стандартам Североатлантического альянса», — говорит эксперт

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