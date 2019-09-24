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Встреча Зеленского и Трампа. Пономарь рассказал, чего США хотят от Украины

Главная » Последние новости » Политические новости » Встреча Зеленского и Трампа. Пономарь рассказал, чего США хотят от Украины
 
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Украински президент Владимир Зеленский уже вскоре проведет встречу с американским коллегой

25 сентября Владимир Зеленский в Соединенных Штатах Америки проведет встречу с главой Белого дома. Все это проходит на фоне громкого скандала, связанного со звонками Трампа. Ранее появилась информация о том, что американский президент пытался сильно давить на нового украинского президента. Известный политический обозреватель Олег Пономарь в интервью украинскому изданию рассказал о том, чего Трамп на самом деле хочет от Украины, информирует enovosty.com/news.

По мнению Трампа, всё, что Штаты делают на территории Украины, — сильно выводят из себя его друга, российского президента Владимира Путина. Это не нравится Трампу, так как он мечтает о новых отличных отношениях с Российской Федерацией и не раз уже об этом говорил. Для этого главе Белого дома необходимо сделать всё, чтобы с России были сняты санкции. В частности, Трамп должен завершит ситуацию с восточной Украиной на условиях путинского режима. Это и будет первой темой на встрече.

Вторая тема, по мнению Олега Пономаря — это главный конкурент Трампа на грядущих выборах — Джо Байден. Дональд Трамп уверен в том, что Украина владеет компроматом на кандидата в президенты. В этой ситуации Пономарь подчеркивает, что эта ситуация для Украины является неприемлемой. В избирательном законодательстве Соединенных Штатов четко говорит о том, что другие страны и граждане иностранных государств не могут вмешиваться в выборы. Даже то, что Дональд Трамп попытался втянуть в эту историю Владимира Зеленского и Украину, стало причиной для громкого скандала и разговоров об импичменте.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 860

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