Евгений Магда: «Украине надо готовиться к уменьшению товарооборота с Беларусью»

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С вопросом относительно вариантов развития ситуации в Беларуси и ее влияния на отношения с Украиной «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к директору Института мировой политики Евгению Магде, информирует enovosty.com/news.

Евгений Магда сообщает, что в основе любой политики всегда лежит экономика

«Во-первых, я думаю, что Украина достаточно четко определила свою позицию. Дмитрий Кулеба сказал, что «инаугурация» Лукашенко не означает признание его легитимным президентом Беларуси.

В то же время, по моему мнению, это не значит, что наши двусторонние отношения прекратятся. Хочу напомнить, что в прошлом году товарооборот между странами составлял около 5 млрд долл. И некоторые позиции в нем для Украины достаточно критичные. Например, горюче-смазочные материалы.

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Поэтому рубить все связи и говорить, что нам от белорусов ничего не надо, будет неправильным. Но нам надо быть готовыми к тому, что в контексте этих событий, которые мы сегодня наблюдаем, Беларусь окажется в центре российской экономической экспансии. Потому что Лукашенко своими действиями минимизировал отношения с Европейским Союзом и фактически прекратил отношения с Соединенными Штатами.

И соответственно главными партнерами Беларуси остаются Россия и Китай. Китай находится достаточно далеко, а Россия, наоборот, близко. Экономика Беларуси на самом деле вряд ли является очень мощной в плане готовности противодействовать различным вызовам. Поэтому, скорее всего, Беларусь будет не в состоянии полного экономического поглощения, а в состоянии частичного поглощения путем покупкой Россией или установления контроля Россией над значительной частью белорусских предприятий, которые сегодня находятся в государственной собственности.

Я думаю, что по странному стечению обстоятельств это будут предприятия, которые находятся в достаточно тесных экономических отношениях с Украиной. Потому что гибридная война, которую РФ ведет против Украины, идет разными способами и, соответственно, по-разному будет находить свои проявления.

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Таким образом, полностью разрывать экономические и дипломатические отношения с белорусами не стоит. Надо готовиться к уменьшению объема товарооборота и к тому, что нам нужно иметь другие источники получения весомых для нас материалов, веществ, ресурсов. И хотя сегодня вроде ничего формально не угрожает, я думаю, что, к сожалению, так будет не всегда», — сообщает Евгений Магда