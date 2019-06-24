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BBC обнародовало подтверждение материалов СБУ о деятельности ПВК «Вагнер» в Украине и Сирии

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BBC обнародовало подтверждение материалов СБУ о деятельности ПВК «Вагнер» в Украине и Сирии. Журналисты ВВС нашли семью погибшего гражданина РФ Макарова С.Ю.

Еще одно подтверждение материалов СБУ о деятельности ПВК «Вагнер» в Украине и Сирии обнародовало ВВС, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

4 сентября 2018 на сайте Службы были опубликованы фамилии боевиков ППК «Вагнера», погибших в САР в результате удара войск коалиции в ночь с 7 на 8 февраля прошлого года, в том числе и данные в отношении гражданина РФ Макарова С.Ю., 1984 года рождения. Журналисты ВВС нашли его семью.

26 июля СБУ была обнародована информация о более 80 российских боевиков ППК «Вагнера», погибших в САР в результате удара войск коалиции в ночь с 7 на 8 февраля этого года. Также были обнародованы персональные данные 41 наемника. Сразу после брифинга СБУ российские спецслужбы предприняли беспрецедентный меры для недопущения обнародования «списка Вагнера» через СМИ РФ, включая прямые запугивания российских журналистов и «зачистку» аккаунтов погибших наемников и членов их семей в социальных сетях.

Читайте: СБУ установила очередные доказательства использования спецслужбами РФ социальных сетей против Украины

Несмотря на попытки российских спецслужб скрыть, прежде всего от российского гражданского общества, правду о массовых потерях наемников ППК «Вагнера», СБУ готова передать журналистам имеющиеся доказательства их гибели в САР вместе с показаниями родных и близких наемников. Таким образом общий список потерь российских «ихтамнетив» в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года, которые были обнародованы Службой безопасности Украины, составляет «не 5 и даже не 10 убитых», а уже 50 наемников. При этом, по имеющимся оперативным данным, более 80% российских наемников в «командировке в Сирии» принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских незаконных вооруженных формирований.

BBC обнародовало подтверждение материалов СБУ о деятельности ПВК «Вагнер» в Украине и Сирии

В ближайшее время СБУ обнародует дополнительную информацию о еще одиннадцать погибших наемников ППК «Вагнера» с целью продолжения разоблачения лживости официальных лиц РФ об отсутствии российских «ихтамнетив» на территории Украины и Сирии и донесения правды до мирового сообщества о российских военных преступлениях.

Читайте: Волонтеры рассекретили расположение российских наемников из ЧВК "Вагнера" (ФОТО)


Автор: Оксана Ельченко
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