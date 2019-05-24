СБУ блокировала контрабандную переправку наркотических средств за границу

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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабандную переправку наркотических средств за границу

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали во Львовской области контрабандную переправку наркотических средств за границу, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Львова устроил в собственном доме лабораторию по изготовлению амфетамина для продажи. Готовую «продукцию» злоумышленник планировал реализовывать на территориях соседних стран.

Правоохранители задержали наркодельца на пропускном пункте «Шегини» во время перевозки через госграницу двухсот граммов амфетамина — первой партии «товара», которая была спрятана в одежде преступника.

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Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.