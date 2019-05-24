Николай Капитоненко рассказал о влиянии военной помощи США на ситуацию на Донбассе

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Комитет по вооруженным силам Сената Соединенных Штатов Америки утвердил проект закона о «Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны», согласно которому Украине планируется выделить 300 млн. долл. для укрепления обороноспособности Вооруженных Сил Украины

С вопросом относительно влияния выделения военной помощи США и усиления ВСУ на ситуацию на Донбассе и конфликт с РФ “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, эксперту Международного центра перспективных исследований, кандидату политических наук, доценту Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Николаю Капитоненко, информирует enovosty.com/news.

Николай Капитоненко сообщает, что конфликт, скорее всего, будет оставаться в полузамороженном состоянии

«Думаю, что, во-первых, нужно дождаться окончательных решений американской администрации. Во-вторых, даже если объемы помощи возрастут, они все равно будут оставаться незначительными в сравнении с потребностями Украины или с американской помощью некоторым другим странам.

Разрыв в силовом потенциале между нами и Россией будет оставаться слишком большим. Россия в целом сохранит контроль над эскалацией на Донбассе в своих руках. Конкретные формы американской помощи – противокорабельные ракеты, например – могут тактически повлиять на характер противостояния, но не смогут изменить баланс сил. Что же касается усиления ВСУ, то измерять его нужно не относительно военных расходов европейских стран – членов НАТО, а относительно армии России.

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Конфликт, скорее всего, будет оставаться в полузамороженном состоянии – но не потому, что меняется соотношение сил, а потому что с помощью эскалации ни одна из сторон не улучшит своих позиций», — сообщает эксперт.